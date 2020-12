Koblenz

Sozusagen im Schongang erreichte die TuS Koblenz am Mittwoch die dritte Runde um den Fußball-Rheinlandpokal, im Spiel beim drei Klassen tiefer angesiedelten TuS Kettig kam der Favorit nach einem Blitzstart am Ende zu einem standesgemäßen 5:0 (4:0)-Erfolg. Um im Bild zu bleiben: Das nun anstehende Punktspiel der Schängel in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar kommt aber eher einem Gewaltmarsch gleich, schließlich wartet am Samstag um 14 Uhr der bisher noch ungeschlagene Spitzenreiter der Gruppe Nord: Eintracht Trier.