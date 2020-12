Nentershausen

Die Rückkehr in den Spielbetrieb hatten sich die Eisbachtaler Sportfreunde ganz anders vorgestellt. Nach einer Corona-bedingten Zwangspause war der Fußball-Oberligist am Dienstag im Rheinlandpokal bei Bezirksligist SG Rennerod gefordert, musste dort nach einer 0:1-Niederlage aber die Segel streichen. An diesem Samstag (15.30 Uhr) peilen die „Eisbären“ im Ligaspiel beim SV Alemannia Waldalgesheim eine Reaktion an.