Nach der Pause ist Eisbachtal nicht zu stoppen – Klarer Pflichtsieg gegen Salmrohr

Einen Pflichtsieg hatte Trainer Marco Reifenscheidt vor der Partie ausgerufen – und sein Team der Eisbachtaler Sportfreunde, zuvor schon sechsmal in Folge ungeschlagen in der Nord-Gruppe, hat mit einem letztlich klaren 4:0 (0:0) gegen den FSV Salmrohr am 17. Spieltag der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland entsprechend abgeliefert. Durch den ersten Dreier nach zuletzt drei Unentschieden verbesserten sich die Eisbären nach mehreren Wochen zum ersten Mal wieder in die Top-Sechs, was am Ende die Teilnahme an der Meisterrunde und damit vorzeitig den angestrebten Klassenverbleib bedeuten würde.