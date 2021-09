Die Eisbachtaler Sportfreunde haben in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar eine gekonnte Trotzreaktion auf die bittere 0:3-Heimniederlage gegen den FC Karbach gezeigt und sich auswärts beim FSV Salmrohr in einen wahren Torrausch gespielt. 5:2 (0:1) hieß es am Ende aus Sicht der Eisbären.