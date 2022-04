Nach dem Pokal-Triumph: FC Karbach ist zurück im Alltag

Der FC Karbach steht im Rheinlandpokal-Finale – das ist für den Fußball-Oberligisten in dieser Woche die mit Abstand beste Nachricht gewesen. Durch das 1:0 im Halbfinale gegen die TuS Koblenz lebt der Traum vom DFB-Pokal weiter, aber dafür muss auch am 21. Mai das Endspiel gegen den FV Engers gewonnen werden. Bis dahin sind es noch sieben Wochen, ab dem Samstag kehrt der Oberliga-Alltag für Karbach wieder ein: Am dritten Spieltag der Meisterrunde begrüßt der Tabellensiebte FC um 16.30 Uhr auf dem Quintinsberg-Rasen den Dritten Arminia Ludwigshafen.