Mülheim-Kärlich

Die Quarantäne, nachdem ein Corona-Fall in der Mannschaft bekannt geworden war, läuft seit Mitte dieser Woche: Das zuständige Gesundheitsamt hat die Oberliga-Fußballer der SG 2000 Mülheim-Kärlich für zehn Tage aus dem Verkehr gezogen, eine vorzeitige Beendigung dieser Maßnahme ist nicht zu erwarten. Demnach fällt nicht nur das für Sonntag vorgesehene Heimspiel der SG gegen den SV Gonsenheim aus, sondern auch das Auswärtsspiel in Trier, das am Freitag, 23. Oktober, stattfinden sollte.