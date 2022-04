Beide Auswärtsspiele gewonnen und beide Heimspiele verloren: Das war die bisherige Bilanz der SG Mülheim-Kärlich in der Abstiegsrunde der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/ Saar – bis Mittwoch. Da hat die Mannschaft von Trainer Thomas Arzbach mit dem 2:1(1:0)-Erfolg gegen den FV Eppelborn ihren ersten Heimsieg eingefahren. Am Sonntag ab 16 Uhr steht nun die Partie beim Tabellenletzten FC Speyer an.