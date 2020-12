Bingen/Mülheim-Kärlich

Nicht immer lässt sich das aktuelle Ergebnis der Stimmung des Trainers entnehmen. Natürlich freute sich Thomas Arzbach über den 3:2 (1:0)-Auswärtssieg der SG 2000 Mülheim-Kärlich am Mittwochabend bei Hassia Bingen – zugleich der erste Sieg in der Fußball-Oberliga der Vereinshistorie. Vielmehr interessiert Arzbach aber der Gesamtprozess. Und der geht am Sonntag (14.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den FSV Salmrohr weiter.