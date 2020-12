Mülheim-Kärlich

Es ist ein Abenteuer ins Ungewisse – mit erhofftem Saisonstart Anfang September: Wie alle „Corona-Meister“ hätten auch die Fußballer der SG 2000 Mülheim-Kärlich die vergangene Saison lieber sportlich zu Ende gebracht und den Aufstieg auf dem Platz gefeiert. Darauf mussten sie bekanntermaßen verzichten, was die Vorfreude auf das, was jetzt kommt, jedoch keineswegs trübt: „Der ganze Verein ist wirklich heiß auf die Oberliga. In Mülheim-Kärlich herrscht eine Rieseneuphorie“, sagt der stellvertretende Sportliche Leiter Dominik Süßmeyer.