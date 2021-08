Mit Mainz 05 an Max Keßler erinnern

Den ersten Aufgalopp in der neuen Spielzeit absolviert Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 für den guten Zweck – und er führt ihn nach Bad Kreuznach. Am Samstag um 14 Uhr sind die Mainzer bei der TSG Planig zu Gast. Mit der Partie im Moebus-Stadion wird dem Planiger Max Keßler gedacht, der im November 2019 bei einem Punktspiel der TSG in Weinsheim zusammengebrochen und wenig später im Krankenhaus verstorben war. Der Erlös des Spiels fließt an die Björn-Steiger-Stiftung, die sich die Verbesserung der Notfallhilfe zum Ziel gesetzt hat.