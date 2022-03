Für die Mannschaften in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar beginnt am Wochenende die Zeit der Neuorientierung. Die Teilung der Spielklasse nach geografischen Gesichtspunkten ist aufgehoben, jetzt sind die in der zweiten Jahreshälfte 2021 gesammelten Punkte das Kriterium dafür, mit welchen Gegnern es die Teams bis zum Saisonende zu tun bekommen.