Merkel bleibt

Bingen

Wenn das mal kein Grund zur Freude ist im Lager von Hassia Bingen: Pierre Merkel, der die Torschützenliste der Nord-Staffel der Fußball-Oberliga gemeinsam mit dem Waldalgesheimer Can Özer anführt, hat seinen Vertrag verlängert. Der Traditionsverein vom Rhein-Nahe-Eck und der Angreifer aus Bad Kreuznach einigten sich sogar auf eine Ausweitung der Zusammenarbeit um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2023. „Wir sind glücklich, mit Pierre auch in Zukunft zusammenzuarbeiten, und sind uns sicher, dass wir gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft schauen“, sagt Klaus Schuster, der Sportliche Leiter der Binger.