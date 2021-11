Für den FC Karbach ist es nicht mehr weit in Richtung Meisterrunde der Fußball-Oberliga: Am 16. und damit siebtletzten Spieltag der Gruppe Nord könnte der Vorsprung auf Platz sieben – und damit den ersten Abstiegsrundenplatz – auf satte zwölf Punkte anwachsen im Optimalfall. Der Tabellenzweite Karbach (28 Punkte) hat den Siebten Sportfreunde Eisbachtal (19 Punkte) zu Gast. Anpfiff auf dem Kunstrasen auf dem Quintinsberg ist am Samstag um 17.15 Uhr.