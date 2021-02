Wenn sich Patrick Walther 20 Meter vor dem Tor den Ball zurechtlegte, dann war die Wahrscheinlichkeit groß, dass wenige Augenblicke später die Tormelodie des SV Alemannia Waldalgesheim erklang. Kein anderer Fußballer in der Region hatte so eine hohe Freistoß-Treffsicherheit wie der grün-weiße Ballästhet, der elf Jahre lang und in 225 Pflichtspielen den Regiestab im Mittelfeld des Verbands- und Oberligisten schwang. Nun hat er für sich entschieden, seine Karriere zu beenden.