Bingen

Am heutigen Samstag um 15.30 Uhr geht es am Binger Hessenhaus rund. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Winzer trifft in einem Benefizspiel auf die Zollamt-Allstars. Sämtliche Einnahmen gehen an den siebenjährigen Mats Kirch aus Aspisheim, der an einem seltenen Gendefekt leidet. Mats kann nicht laufen und sprechen, auch nicht selbst essen. Er muss rund um die Uhr von seinen Eltern betreut werden. Die Therapien, die ihm helfen, sind teuer. Der Fußball soll deshalb helfen. Wir sprachen mit Organisator Nelson Rodrigues.