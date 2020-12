Emmelshausen

Ein absoluter Leistungsträger verlässt den Fußball-Oberligisten TSV Emmelshausen: Rechtsverteidiger Martin Weber, der seit 2014 in 6,5 Jahren rund 200 Pflichtspiele für die Vorderhunsrücker absolviert hat, wechselt in der Winterpause aus beruflichen Gründen (der 29-Jährige ist Lehrer in Mönchengladbach) zum SC Union Nettetal, der derzeit Tabellen-16. in der 23-köpfigen Oberliga Niederrhein ist. „Mit Martin verlässt uns eine prägende Figur der vergangenen Jahre“, sagt der Sportliche Leiter Karl Hartmann. Wir sprachen mit Martin Weber über seinen Abgang aus Emmelshausen.