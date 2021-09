Mit der Frage, ob seine Mannschaft im Oberliga-Derby gegen die TuS Koblenz nun zwei Punkte verloren hat oder nicht angesichts des späten Zeitpunkts des Gäste-Treffers zum 2:2-Ausgleich, wollte sich Marco Reifenscheidt am Montagmorgen nicht mehr lange aufhalten. Schließlich steht schon am Mittwochabend das nächste Nachbarschaftsduell der Nord-Gruppe an. Dann geht es für die Eisbachtaler Sportfreunde zum FV Engers (Anstoß: 19.30 Uhr, Stadion am Wasserturm).