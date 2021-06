Marco Reifenscheidt: Dosierung ist das Zauberwort – Warum Eisbachtals Trainer sein Team behutsam auf die Oberliga-Saison vorbereitet und wer besonders wichtig werden kann

Der erste Trainingsblock der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar endete für die Eisbachtaler Sportfreunde mit einem Schockmoment: Im Torwarttraining zog sich Stammkeeper Niklas Kremer ohne gegnerische Einwirkung einen Achillessehnenriss zu. „Man könnte jetzt philosophieren, ob die Belastung nach der langen Pause vielleicht zu groß war“, sagt Trainer Marco Reifenscheidt. „Doch das macht uns auch nicht schlauer.“ Die Verletzung sei für seine Mannschaft so oder so „eine Katastrophe“. Unabhängig von diesem konkreten Fall weiß der Sportfreunde-Coach aber schon jetzt: „Dosierung wird in dieser Vorbereitung das Zauberwort sein.“