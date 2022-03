Marco Reifenscheidt: Bloß nicht hinterherlaufen – Eisbachtals Trainer zieht die Zügel an

Die Enttäuschung klingt auch fünf Tage später noch durch. Er sei „mehr als niedergeschlagen“ gewesen, richtig „angefressen“, sagt Marco Reifenscheidt, wenn er an das 1:2 gegen den TSV Emmelshausen zurückdenkt. Es war das Spiel, auf das seine Mannschaft, die Eisbachtaler Sportfreunde, in der gesamten Wintervorbereitung hingearbeitet hatte. Und dann gab es statt des erhofften Sieges eine bittere Niederlage, die besiegelte, dass es für die Westerwälder in der Abstiegsrunde der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar weitergeht – und nicht wie erhofft in der Aufstiegsrunde, was gleichbedeutend gewesen wäre mit dem frühzeitigen Klassenverbleib.