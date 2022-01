Jeremy Mekoma verlässt den Fußball-Oberligisten FC Karbach nach der Saison und wechselt zum 1. Juli zur U 21 des 1. FC Köln in die Regionalliga West. Das ist so gut wie perfekt, nur die offizielle Bestätigung der Kölner – wie das in diesen Kreisen so üblich ist – fehlt noch. Das 17-jährige Offensivtalent aus Kastellaun wird allerdings jetzt schon beim FC „reinschnuppern“, um sich auf die neue Aufgabe ab Sommer vorzubereiten.