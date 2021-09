Der Derby-Sieg gegen die TuS Koblenz war zum Greifen nah für die Eisbachtaler Sportfreunde, es wäre binnen zwölf Monaten der zweite gewesen nach dem 2:0 vor fast genau einem Jahr. Doch daraus wurde nichts, weil in der der 89. Minute Jacob Pistor, ein Ex-Eisbär, für die Gäste traf. Und so trennten sich in einer intensiven und bis zum Schluss spannenden Partie der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, Gruppe Nord, die Eisbachtaler und die TuS am Ende leistungsgerecht 2:2 (2:1).