Luca Krugel verlässt die Eisbachtaler Sportfreunde – 19-Jähriger wechselt zum FC Dorndorf

Die Eisbachtaler Sportfreunde befinden sich mitten in der Vorbereitung für die restliche Saison der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Ab sofort nicht mehr mit von der Partie ist allerdings Luca Krugel. Der 19-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung zum Tabellenführer der hessischen Gruppenliga Wiesbaden, dem FC Dorndorf.

Krugel hat weite Teile seiner fußballerischen Jugend bei den Eisbären absolviert und war vor der Saison 2021/2022 als einer von sechs U19-Spielern in die Senioren-Mannschaft der Sportfreunde aufgerückt war. In der Sommervorbereitung kam der Kördorfer immer wieder zum Einsatz, ehe ihn eine langwierige Leistenverletzung zurückwarf und er kein Pflichtspiel für die erste Mannschaft der Westerwälder in der laufenden Saison absolvieren konnte.