In der Meisterrunde der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/ Saar möchte der FV Engers seinen Lauf fortsetzen. Bereits seit zehn Spieltagen ist der FVE ohne Niederlage. Der Fortbestand dieser Serie könnte am Karsamstag in Gefahr geraten. Mit großen personellen Sorgen muss Engers um 17 Uhr beim FC Arminia Ludwigshafen antreten. Die Partie wird auf dem Rasenplatz der Bezirkssportanlage in Rheingönheim ausgetragen.