Lauer Engerser Sturm trifft auf Salmrohrs Schießbude

Am Mittwochabend verlor der FV Engers sein Nachholspiel in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Nord auf eigenem Platz gegen den Tabellenführer SV Eintracht Trier klar mit 0:4 (wir berichteten aktuell). Es war eine Niederlage, die für die Verantwortlichen der FVE aufgrund der Trierer Dominanz in der Liga nicht unerwartet kam. An diesem Samstag gilt es aber für die Engerser im Spiel beim FSV Salmrohr (Anstoß 15.30 Uhr) unbedingt zu punkten, wollen sie den sechsten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Play-off-Runde um die Meisterschaft bedeutet, verteidigen.