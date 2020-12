Bingen

Auf den Kunstrasenplatz an der Rundsporthalle wurde das Oberligaspiel zwischen Hassia Bingen und dem 1. FC Kaiserslautern II verlegt, da die Stadt Bingen das Stadion am Hessenhaus nach den Regenfällen der vergangenen Tage gesperrt hat. „Wir spielen lieber im Stadion, aber ein Nachteil ist der Kunstrasen auch nicht“, sagt Hassia-Trainer Thomas Eberhardt vor der Fußballpartie am heutigen Freitag um 19 Uhr.