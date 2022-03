Mechtersheim

Kreuzbandriss: Felix Pauer fällt lange aus

Am Ende sind Ralf Gimmy, dem Trainer des Fußball-Oberligisten TuS Mechtersheim, die Spieler ausgegangen. Von Wochenbeginn an meldeten sich immer mehr Kicker bei Gimmy wegen einer Corona-Infektion ab. Am gestrigen Donnerstag beantragte der TuS dann die Verlegung des am Samstag geplanten Spiels gegen den SV Alemannia Waldalgesheim, und der Regionalverband Südwest setzte die Partie ab.