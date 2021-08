Schlag auf Schlag geht es in der Fußball-Oberliga Gruppe Nord und für den FC Karbach: Am Mittwoch (19.30 Uhr) gastiert der FCK im Trierer Moselstadion beim Titelfavoriten Eintracht Trier. Die Trierer haben nach zwei Spieltagen aber auch nur drei Punkte auf dem Punkte – genauso wie die Karbacher. Karbach unterlag nach dem 6:0 in Emmelshausen Waldalgesheim mit 1:2, Trier patzte nach dem Last-Minute-1:0 gegen Eisbachtal beim 1:2 in Gonsenheim.