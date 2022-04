Das Beste kommt zum Schluss? Nein, das gilt nicht für den SV Alemannia Waldalgesheim. Der Fußball-Oberligist empfängt die Spitzenteams der Aufstiegsrunde nämlich gleich am Anfang. Zwei Wochen nach dem Gastspiel von Wormatia Worms erwarten die Alemannen nun den FC Arminia Ludwigshafen. Der Anpfiff erfolgt am Samstag um 15.30 Uhr an der Waldstraße.