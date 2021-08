Der FV Engers ist Tabellenletzter in der Fußball-Oberliga Gruppe Nord. Das ist eine Überraschung, auch wenn erst drei Spieltage vorbei sind. Die Engerser gelten eigentlich als sicherer Tipp für die Meisterrunde der Top 6 nach der Winterpause. Bis jetzt läuft es beim FVE alles andere als rund, was das 0:2 am Mittwoch in Mülheim-Kärlich mit zwei Platzverweisen bewies. Am heutigen Samstag (17.30 Uhr) herrscht für Engers deshalb eigentlich schon Siegzwang gegen den Drittletzten TSV Emmelshausen.