Auf das erfolgreiche Absolvieren der dritten Runde des Rheinlandpokals folgt auf die in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, Gruppe Nord, spielende TuS Koblenz und SG Mülheim-Kärlich der Alltag in der Meisterschaftsrunde. Bereits am Samstag spielt die SG 2000 auf heimischer Anlage gegen den SV Gonsenheim. Die TuS trifft am Sonntag im Stadion Oberwerth auf den punktgleichen FSV Salmrohr.