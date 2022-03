Durch die Verlegung des Derbys gegen den SVA Waldalgesheim waren die Oberliga-Fußballer von Hassia Bingen am vergangenen Wochenende spielfrei. Doch der Spieltag blieb für den Traditionsverein nicht folgenlos. Durch den Sieg des TSV Emmelshausen bei den SF Eisbachtal rutschten die Binger auf den letzten Platz ab – erstmals in dieser Saison. Und somit kommt es am Samstag um 14 Uhr zum Duell der Extreme: Die Binger gastieren als Schlusslicht beim Ersten, bei Eintracht Trier.