19. von 22 Spieltagen in der Fußball-Oberliga Gruppe Nord: Am Mittwoch kann der FC Karbach in Sachen Meisterrunde alles klar machen – und zwar in der ungewohnten Heimstätte in Gondershausen. Schlusslicht TSV Emmelshausen muss zum Tabellenführer Eintracht Trier.