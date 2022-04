Weiter geht's für den FC Karbach in der Meisterrunde der Fußball-Oberliga: Die englische Woche schließt nach den Niederlagen gegen Worms (1:4) am Samstag und in Ludwigshafen (0:3) am Mittwoch das Auswärtsspiel beim TuS Mechtersheim am Samstag (15.30 Uhr) ab. Derweil bastelt der Sportliche Leiter Torsten Schmidt weiter am Karbacher Kader für die kommende Saison 2022/23.