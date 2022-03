Karbach wird nach Nullnummer Fünfter, Wilschrey geht wohl im Sommer

Dass der FC Karbach in die Aufstiegsrunde der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar einzieht, hatte vor dem letzten Spieltag in der Nordstaffel schon festgestanden. Die SG 2000 Mülheim-Kärlich hatte nur noch eine Minimalchance; mit acht Toren Unterschied hätte die SG ihr Heimspiel gegen Karbach gewinnen müssen, um in die Aufstiegsrunde einzuziehen. Dazu kam es natürlich nicht, das Spiel endete 0:0, womit Mülheim-Kärlich die Nordstaffel auf dem achten Platz und Karbach auf dem fünften Platz beendet.