Zehnter und vorletzter Spieltag in der Hinrunde in der Fußball-Oberliga Gruppe Nord: Um nach der Winterpause in der Meisterrunde der Top der Staffeln Nord und Süd mitmischen zu dürfen, geht es langsam ans Eingemachte. Vor allem für den vor der Saison hoch gehandelten FV Engers, der als Tabellenachter (elf Punkte) unterm Strich steht. Gast FC Karbach steht fünf Punkte und fünf Tabellenplätze besser da. Am Samstag kommt es um 15.30 Uhr zum Duell FVE gegen FCK am Engerser Wasserturm.