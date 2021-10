Nach dem 0:1 gegen Tabellenführer Eintracht Trier und der denkwürdigen Nachspielzeit mit drei Roten Karten und dem Gegentor in der 96. Minute ist ein wenig Ruhe beim Tabellenzweiten FC Karbach (25 Punkte) eingekehrt. Doch die FC-Kicker müssen schnell wieder „hochfahren“, am Samstag (15.30 Uhr) geht es am 15. Spieltag in der Fußball-Oberliga Gruppe Nord zum Tabellenneunten Hassia Bingen (15 Zähler).