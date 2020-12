Karbach und Emmelshausen: Die Planungen laufen, die Spieler auch

Simmern

Das Präsidium des Fußball-Regionalverbands „Südwest“ hat – wie nicht anders zu erwarten war – nach den Entscheidungen der drei im angehörenden Verbände Rheinland, Südwest und Saarland den Spielbetrieb unterbrochen. In der Mitteilung heißt es: Der Spielbetrieb in allen Klassen des FRV „Südwest“ bleibt bis zum 14. Januar 2021 ausgesetzt, um den Vereinen die notwendige Planungssicherheit zu geben. Solange die staatlichen Verfügungen den Spiel- und Trainingsbetrieb nicht zulassen, wird das über den den 14. Januar hinaus so bleiben. Im Umkehrschluss bedeutet das: Sollte das „Go“ irgendwann kommen, soll es alsbald wieder losgehen mit Training – und eventuell Spielen. Auch in den beiden Oberliga-Staffeln Nord und Süd, die jeweils zwölf Teams beherbergen. Wir haben bei den beiden „Nord-Oberligisten“ FC Karbach (Neunter mit acht Punkten aus acht Spielen) und TSV Emmelshausen (Zwölfter mit fünf Punkten aus acht Spielen) nachgefragt, was diese Entscheidung für sie bedeutet.