Karbach testet am Dienstag, Emmelshausen am Mittwoch

Archivierter Artikel vom 02.08.2021, 16:17 Uhr

Die beiden Hunsrücker Fußball-Oberligisten sind unter der Woche bei Tests gefordert: Für den FC Karbach geht es am Dienstag um 19 Uhr zu Hause gegen Rheinlandligist TuS Mayen, der TSV Emmelshausen wird am Mittwoch gegen Regionalligist FC Rot-Weiß Koblenz testen. Anstoß ist um 19.30 Uhr, der Spielort ist noch nicht ganz klar, eventuell wird es Rhens. Mittlerweile steht der Rheinlandpokaltermin beim TSV aber fest – es geht am Sonntag um 14.30 Uhr zum Koblenzer B-Klässler FC Arzheim.

Am Dienstag um 19.30 Uhr testet Bezirksligist Viertäler Oberwesel in Winzberg gegen A-Klässler SG Dickenschied/Gemünden, zeitgleich spielt Bezirksligist SG Liebshausen in Mörschbach gegen Rheinlandligist FC Metternich. Kein Testspiel hat dagegen Bezirksligist SG Hausbay-Pfalzfeld, denn der angedachte Mittwoch-Gegner SG Guldenbachtal (Bezirksliga Nahe) musste wegen Personalmangel kurzfristig absagen, eventuell wird sie am Wochenende 14./15. August nachgeholt, denn da haben beide Mannschaften in ihren Ligen spielfrei.