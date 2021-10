Der FC Karbach hat wie fast immer das Derby gegen den TSV Emmelshausen gewonnen: In der Fußball-Oberliga Gruppe Nord siegte der Tabellenzweite FCK zum Rückrundenauftakt mit 2:0 (0:0) gegen das Schlusslicht TSV. So deutlich wie im Hinspiel, als Karbach vor zwei Monaten 6:0 in Emmelshausen triumphierte, wurde es diesmal nicht. Die Tore für den FC durch Jeremy Mekoma (71.) und David Eberhardt (87.) fielen spät, aber aufgrund der zweiten Hälfte ging der Karbacher Sieg vollkommen in Ordnung.