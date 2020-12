Karbach

Derby in Mülheim-Kärlich: In der Fußball-Oberliga empfängt die SG Mülheim-Kärlich am Freitag um 19.30 Uhr den Lokalrivalen FC Karbach. Beide Klubs stehen vor dem fünften Spieltag unter den Top Sechs, die nach den regulären 22 Spieltagen Ende März 2021 in die Aufstiegsrunde eingruppiert würden.