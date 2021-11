Zum achten Mal stehen sich die TuS Koblenz und der FC Karbach am Samstag (14 Uhr) in der Fußball-Oberliga gegenüber. Die Bilanz spricht für die TuS: Vier Siege, zwei Unentschieden und nur eine Niederlage. In dieser Runde in der Nord-Staffel haben die Karbacher aber die besseren Karten, sie haben als Dritter sieben Punkte mehr als der Sechste TuS gesammelt und stehen endgültig vor dem Sprung in die Meisterrunde der Top 6.