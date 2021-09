Es ist erst der sechste Spieltag in der Fußball-Oberliga Gruppe Nord: Aber angesichts der Tatsache, dass zur Winterpause nach 22 Spieltagen in der zweigeteilten Liga zum ersten Mal eine Abrechnung erfolgt, und die Top 6 der zwölfköpfigen Staffeln in die Meisterrunde gehen und damit den Klassenverbleib sicher haben, ist jede Partie von enormer Bedeutung. Auch die des FC Karbach am Samstag um 15.30 Uhr auf dem Quintinsberg gegen den SV Gonsenheim.