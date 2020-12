Karbach

FC Karbach gegen TuS Koblenz – das Duell hat schon einige Geschichten in der Vergangenheit im Rheinlandpokal oder in der Fußball-Oberliga geschrieben. Am Samstag (15.30 Uhr) ist am dritten Spieltag der Oberliga wieder eine besondere Begegnung zu erwarten, denn die Gäste von der TuS Koblenz – allerorten als Meisterschaftskandidat tituliert – stehen nach zwei 0:2-Pleiten gegen die Außenseiter Salmrohr und Eisbachtal mit null Punkten am Tabellenende und unter Druck. Die Karbacher durften dagegen beim 1:0-Sieg in Salmrohr ihr erstes Erfolgserlebnis einfahren.