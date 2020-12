Karbach – Ludwigshafen: Das sagten die Trainer im Pressegespräch

Archivierter Artikel vom 01.03.2020, 17:47 Uhr

Torsten Schmidt (Karbach): Außer der Szene zum 0:1 ist unser Plan, erst mal die Ordnung zu finden und wenig zuzulassen, in der ersten Hälfte aufgegangen. Tobias Jakobs muss das 1:1 machen, bei Ludwigshafen hat es hinten doch viel mehr gebrannt, im zweiten Durchgang hatten wir zahlreiche Chancen. Was willst du machen, wenn du so Chancen vergibst? Ein 2:2 wäre hochverdient gewesen. Das Glück war aber nicht auf unserer Seite.

Sahin Pita (Ludwigshafen): Das war ein Sechs-Punkte-Spiel, wir hatten natürlich Glück, aber wir haben sehr hart dafür gekämpft. Es war für mich auch unverständlich, warum Karbach am Anfang trotz Rückenwind so vorsichtig gespielt hat, das kam uns entgegen. Mein Doppeltorschütze Nico Pantano braucht Freiheit, ich gebe ihm Freiheit, er ist enorm wichtig für uns. Es ist schön, in meinem ersten Spiel als Trainer hier so einen wichtigen Sieg feiern zu können. Ich hoffe, Karbach hat in den nächsten Spielen mehr Glück. Sie haben stark gekämpft. bon