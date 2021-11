Noch sechs Spieltage in der Fußball-Oberliga Gruppe Nord, dann trennt sich mit der Winterpause die Spreu vom Weizen: Der FC Karbach will natürlich in der Meisterrunde dabei sein – und wenn nicht alles schief läuft, wird der derzeitige Tabellenzweite auch am Ende unter den Top 6 in der Nord-Staffel landen. Mit einem Auswärtssieg am Sonntag (15 Uhr) beim Fünften SV Gonsenheim wäre die Qualifikation für die Meisterrunde praktisch unter Dach und Fach.