Mit den Jokern Thomas Klasen (reaktiviert) und Michael Retzmann (Debüt) hat der FC Karbach am Samstag in der Fußball-Oberliga Meisterrunde den FV Diefflen mit 3:2 geschlagen. Altmeister Klasen (Co-Trainer beim West-Regionalligisten 1. FC Köln II) und Retzmann (Stürmer in der B-Nord-Reserve) werden am Mittwoch (20 Uhr) beim Auswärtsspiel bei Hertha Wiesbach nicht benötigt, denn FC-Trainer Maximilian Junk hat mindestens 16 Spieler aus dem eigenen Kader.