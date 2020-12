Karbach

In der Fußball-Oberliga Nord gastiert der FC Karbach am zweiten Spieltag am Mittwoch bereits um 18 Uhr beim FSV Salmrohr. Der Aufsteiger gewann überraschend zum Auftakt mit 2:0 bei TuS Koblenz, Karbach musste sich Hassia Bingen mit 0:2 beugen.