Karbach

Der 2:1-Sieg in Gonsenheim ist für den FC Karbach in der Fußball-Oberliga ganz wichtig gewesen: Denn in den ausstehenden vier Partien der Hinrunde (so schnell geht es in der zwölfköpfigen Oberliga) heißen die Gegner Eintracht Trier, TSV Emmelshausen, 1. FC Kaiserslautern U 21 und FV Engers. Das erste Spiel dürfte auf dem Papier das schwerste sein, denn am Samstag (15.30 Uhr) gastiert auf dem Kunstrasen auf dem Quintinsberg der Tabellenführer Trier. Aufgrund der begrenzten Platzsituation rund um den Kunstrasen besteht für die Zuschauer Maskenpflicht.