Karbach

Was war das damals vor Corona ein Spiel zwischen den Sportfreunden Eisbachtal und dem Karbach? Die Altvorderen werden sich noch an das 3:3 erinnern, das so ziemlich alles zu bieten hatte, was Fußball ausmacht. Inklusive Rudelbildungen. Im Vorfeld der Samstagpartie zwischen beiden Oberligisten wurde das zwar noch einmal aufgewärmt, auf dem Quintinsberg spielte es aber keine Rolle mehr. Die 90 Minuten in der „neuen“ Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Nord waren fair, hitzig wurde es fast nie beim 0:0, in dem es zwei recht verschiedene Hälften zu sehen gab, die letztlich zum Schluss führten: Es war ein gerechtes Unentschieden.