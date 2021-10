Es ist wieder Derby-Zeit im Vorderhunsrück: So kurz wie in dieser Saison der Fußball-Oberliga Gruppe Nord war noch nie die Spanne zwischen den beiden Partien zwischen dem FC Karbach und dem TSV Emmelshausen. Am Samstag um 15.30 Uhr stehen sich der Tabellendritte FCK (19 Punkte) und das Schlusslicht TSV Emmelshausen (acht Zähler) zum Rückrundenauftakt auf dem Quintinsberg gegenüber. Vor zwei Monaten gewann Karbach haushoch mit 6:0 am ersten Spieltag in Emmelshausen. Gibt es nun die Revanche?